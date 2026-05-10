Πυροβολισμοί στην Καλλιθέα: Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του δράστη

Στη σύλληψη 58χρονου άνδρα που άνοιξε πυρ με όπλο τύπου ούζι στην Καλλιθέα προχώρησε η αστυνομία.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου άνδρας τραυμάτισε γυναίκα στο λαιμό.
Ο δράστης φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να ήταν μεθυσμένος, ενώ ήταν και πελάτης του καταστήματος.
Η άτυχη γυναίκα πήγε μόνη της στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν.
Ταυτόχρονα, έχουν γίνει μέχρι στιγμής 11 προσαγωγές.
