Πυροβολισμοί στην Καλλιθέα: Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του δράστη

Περιπολικό

Στη σύλληψη 58χρονου άνδρα που άνοιξε πυρ με όπλο τύπου ούζι στην Καλλιθέα προχώρησε η αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου άνδρας τραυμάτισε γυναίκα στο λαιμό. 

Ο δράστης φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να ήταν μεθυσμένος, ενώ ήταν και πελάτης του καταστήματος.

Η άτυχη γυναίκα πήγε μόνη της στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν.

Ταυτόχρονα, έχουν γίνει μέχρι στιγμής 11 προσαγωγές. 

TAGS: Καλλιθέα σύλληψη πυροβολισμοί
