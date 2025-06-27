Οι υποψηφιότητες του νέου ΔΣ του Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου

Στις 30 Ιουνίου, πραγματοποιούνται οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Σε μια εποχή κατά την οποία η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι εξελίξεις στην τεχνολογία, οι ενεργειακές μεταβάσεις και οι προκλήσεις της πράσινης ανάπτυξης διαμορφώνουν ένα νέο οικονομικό τοπίο, το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο καλείται να συνεχίσει να διαδραματίζει ρόλο-κλειδί στη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, στη διαμόρφωση στρατηγικών συμμαχιών και στην ενίσχυση της φωνής της ελληνικής οικονομίας διεθνώς.

Οπότε, οι εκλογές αυτές σηματοδοτούν μια κρίσιμη καμπή για το επιμελητήριο, καθώς πραγματοποιούνται σε ένα σύνθετο διεθνές και εγχώριο περιβάλλον, όπου η επιχειρηματικότητα καλείται να ανταποκριθεί σε νέες προκλήσεις, αλλά και να αξιοποιήσει νέες ευκαιρίες.

Τα μέλη του επιμελητηρίου που προέρχονται από όλο το φάσμα του επιχειρηματικού κόσμου καλούνται να επιλέξουν εκείνους που θα εκπροσωπήσουν τη φωνή τους για τα επόμενα χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους - από τη βιομηχανία, την ενέργεια, την τεχνολογία, τη φαρμακοβιομηχανία, τον τουρισμό, τις νομικές υπηρεσίες και άλλους κρίσιμους τομείς - αντικατοπτρίζοντας τη πολυμορφία και την πολυφωνία του ελληνικού επιχειρείν.

Υπενθυμίζεται ότι, για την θέση του προέδρου έχουν δηλώσει το ενδιαφέρο τους ο Αλέξανδρος Κωτσόπουλος με περισσότερα από 15 χρόνια θητείας στο επιμελητήριο, που έχει διατελέσει επί σειρά ετών γενικός γραμματέας, θέση την οποία κατέχει μέχρι και σήμερα και ο Γιάννης Σαρακάκης, επίσης, με μακρά θητεία στο επιμελητήριο, ενώ από το 2019 υπηρετεί ως αντιπρόεδρος.

Σύμφωνα με το καταστατικό, τα μέλη του επιμελητηρίου θα εκλέξουν 25μελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο με τη σειρά του θα αναδείξει τον νέο πρόεδρο και τη διοικούσα επιτροπή.

Το ενιαίο ψηφοδέλτιο αποτελείται από τους εξής:

Γιώργος Αλεξόπουλος (HELLENiQ ENERGY), Κώστας Ανδριοσόπουλος (Akuo Energy Greece), Γιάννα Ανδρονοπούλου (Microsoft για την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα), Αλέξανδρος Αγγελόπουλος (Aldemar Resorts), Στέλιος Αργυράκης (ELGRE ΑΕ), Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη (AbbVie, Ελλάδα, Κύπρος και Μάλτα), Παναγιώτης Μπερνίτσας (Bernitsas Law Firm), Δημήτριος Μπουρλίβας (ARMATURA), Παύλος Κανελλόπουλος (Canellopoulos Adamantiadis Holdings), Κλαούντια Καρύδη (American College of Greece), Αλέξανδρος Κωστόπουλος (FORESIGHT), Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου (METLEN Energy and Metals), Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού), Βάσσος Ευθυμιάδης (K&N Ευθυμιάδης), Ιωάννης Ενεπεκίδης (Effectus Government Relations and Strategic Communications), Σπυρίδων Γκίκας (GE HealthCare Ελλάδα, Κύπρος και Βαλκάνια), Βασίλης Καφάτος (Deloitte), Λαμπρίνα Κακιούζη (Axxon Plus), Ιωάννης Κανελάκης και Μιχάλης Κασσιμιώτης (Hewlett Packard Enterprise), Γιώργος Κατσαρός (Katsaros E. S.A.), Χρύσσος Καβουνίδης (Boston Consulting Group), Πάνος Κετικίδης (South East European Research Center), Διονύσιος Κλαδής (Kladis Energy), Αθανάσιος Κουιμτζής (Alpha Systems), Βενετία Κούσσια (Venetia Koussia & Co LP), Σιάνα Κυριακού (ISO Hellas), Αιμίλιος Κυριακού (Citibank Europe - Greece Branch), Ιωάννης Κυριακίδης (Kyriakides Georgopoulos Law Firm), Ρικάρντο Λαμπίρης (Falcon Capital), Σπυρίδων Μανωλόπουλος (Space Hellas), Τάκης Μαραλέτος (Vnet Marketing), Γεώργιος Μαργώνης (Παπαστράτος), Τζένη Μιχαλοπούλου (Peri Ergon Architects), Λίτσα Παναγιωτοπούλου (E.VI.A. Intelligent Performance), Γιώργος Παπαδημητρίου (EY Ελλάδας), Θάνος Παπαδόπουλος (Nautical Carriers Incorporated), Νικόλαος Παπάτσας (EFA Group), Πάνος Παπάζογλου και Πάνος Πιτσιλλίδης (Johnson & Johnson MedTech Ελλάδας), Σπύρος Πουλίδας (IBM Hellas / IBM EMEA), Ζαχαρίας Ραγούσης (Pfizer Hellas), Κυριάκος Σαμπατακάκης (Accenture), Ιωάννης Σαρακάκης (Αφοί Σαρακάκη), Ιωάννης Σταυρόπουλος (Stavropoulos & Partners Law Office), Έλενα Στυλιανού (RSM Greece), Ανδρέας Στυλιανόπουλος (Navigator Travel & Tourist Services), Ιωάννης Τσαράς (Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης), Αντώνης Τσιμπούκης (Cisco Systems Hellas), Λουκία Τζεκάκη (P&G), Σοφοκλής Γιαννακού και Νικόλαος Βασιλείου (Bright Special Lighting).

Πηγή: skai.gr

