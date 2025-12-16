«Οι αγρότες δεν πρόκειται κάνουν πίσω» διαμηνύει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ν. Χανίων που κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις με βάση τις αποφάσεις που πάρθηκαν στο συντονιστικό των μπλόκων.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι το πρωί της Τρίτης έχυσαν γάλα έξω από την εφορία Χανίων όπου κατέφτασαν λίγο μετά τις 11:30 με τα αγροτικά τους οχήματα και έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα από τους συγκεντρωμένους που συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ.

«Ο πρωθυπουργός μας κάλεσε για κουραμπιέδες, εμείς θέλουμε λύσεις, λύσεις τώρα αλλιώς θα παραλύσει η χώρα» τόνισε μιλώντας στους συγκεντρωμένους ο πρόεδρος της ΕΝΟΑΣ Κώστας Λιλιλάκης.

Όπως έκανε γνωστό, οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια ενώ 4 με 6, την Παρασκευή θα κλείσει ο δρόμος.

