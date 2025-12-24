Προφυλακίστηκαν οι 12 συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία

Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκαν και οι 12 συλληφθέντες, έξι ενήλικες και έξι ανήλικοι οι οποίοι κατηγορούνται ότι διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες ακόμη και μέσα σε σχολεία της Νέας Χαλκηδόνας, Νέας Φιλαδέλφειας και στα Άνω Πατήσια.

Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα με ανακριτή και εισαγγελέα να τους δείχνουν τον δρόμο για τη φυλακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι διακινούσαν ναρκωτικά και ισχυρίστηκαν ότι ήταν χρήστες οι ίδιοι.



Πηγή: skai.gr

