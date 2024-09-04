Κτηματολόγιο: Ο 1ος δημόσιος φορέας που εντάσσει την τεχνητή νοημοσύνη

Την εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης στον Νομικό Έλεγχο του Κτηματολογίου παρουσίασαν σήμερα Τετάρτη ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Με το εργαλείο αυτό, το Κτηματολόγιο γίνεται ο πρώτος δημόσιος φορέας που αξιοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων και αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία νομικού ελέγχου των συμβολαίων από τους προϊσταμένους των αρμόδιων υπηρεσιών.

Μέχρι σήμερα, οι προϊστάμενοι διάβαζαν ολόκληρα τα συμβόλαια, τα οποία μπορεί να έφταναν ακόμη και τις 200 σελίδες, προκειμένου να εντοπίσουν τα απαραίτητα στοιχεία και να εφαρμόσουν τους κανόνες νομικού ελέγχου. Αυτή η διαδικασία ήταν χρονοβόρα, με τον μέσο όρο να κυμαίνεται γύρω στα 30 λεπτά ανά συμβόλαιο.



Το νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο λειτουργεί ήδη πιλοτικά για τους προϊσταμένους σε όλη την επικράτεια, μπορεί:

Να διαβάσει το κείμενο του συμβολαίου σε φυσική γλώσσα,

Να αναγνωρίσει το είδος της πράξης, να εντοπίσει τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει των νομικών κανόνων,

Να εφαρμόσει αυτόματο έλεγχο πληρότητας των στοιχείων ενός συμβολαίου, όπως ενημερότητες και δήλωση ΕΝΦΙΑ,

Να δημιουργήσει μια αυτόματη εισήγηση προς τον προϊστάμενο για την έγκριση ή απόρριψη στοιχείων του συμβολαίου.

Με τη χρήση του νέου εργαλείου, ο χρόνος επεξεργασίας μειώνεται κάτω από το μισό ή ακόμη και στο 1/3 σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δοκιμές. Αυτό συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για το Δημόσιο, καθώς μια διαδικασία που σήμερα κοστίζει 15 ευρώ, θα μπορούσε να κοστίζει έως και 30 λεπτά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την τελική απόφαση θα συνεχίσει να λαμβάνει ο αρμόδιος προϊστάμενος, ωστόσο το εργαλείο θα διευκολύνει σημαντικά το έργο του, παρέχοντας μια έτοιμη εισήγηση που θα επισημαίνει ακριβώς τα σημεία του συμβολαίου που χρήζουν προσοχής.

Το εργαλείο αυτό δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δίχως κόστος, είναι πολύ απλό στη χρήση του δίχως να απαιτείται περαιτέρω εκπαίδευση των χρηστών και υλοποιήθηκε με τη χρήση της τεχνολογίας της Microsoft Azure Open AI. Η ανάπτυξη και φιλοξενία του συστήματος έγινε με την υποστήριξη της Microsoft, διασφαλίζοντας την υψηλή τεχνολογική ποιότητα και αξιοπιστία του εργαλείου.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εργαζόμαστε ώστε να αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης η οποία κάνει πιο απλή την καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Αυτό αποδεικνύεται εξάλλου από την επιτυχημένη πορεία των πρώτων εφαρμογών ΤΝ όπως το mAigov και το mAiGreece. Ερχόμαστε τώρα και στο Κτηματολόγιο, στο μεγαλύτερο έργο πληροφορικής που συντελείται στη χώρα, να ενσωματώσουμε ΤΝ. Πρόκειται για κάτι ιδιαίτερα καινοτόμο, οραματικό. Η ΤΝ δεν θα λάβει αποφάσεις αλλά θα βοηθήσει σημαντικά τους εμπλεκόμενους λειτουργούς, θα επιταχύνει διαδικασίες. Στοχεύουμε σε πιο γρήγορο νομικό έλεγχο με παράλληλη αναβάθμιση της ασφάλειας δικαίου. Το Κτηματολόγιο, όχι απλώς έχει περάσει στο στάδιο ολοκλήρωσης του λύνοντας ένα πρόβλημα δεκαετιών, αλλά με την αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών γίνεται ένας δημόσιος φορέας παράδειγμα. Ένα παράδειγμα για το πώς μπορούμε με την εισαγωγή ΤΝ να απελευθερώσουμε σημαντικές δυνάμεις και πόρους της Δημόσιας Διοίκησης».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για το Κτηματολόγιο, Κωνσταντίνος Κυρανάκης επισήμανε: «Σήμερα παρουσιάζουμε τον πρώτο δημόσιο φορέα στην Ελλάδα ο οποίος εφαρμόζει Τεχνητή Νοημοσύνη για διοικητικές αποφάσεις. Σε συνεργασία με τους προϊσταμένους του Κτηματολογίου και με προγραμματιστές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρουσιάσαμε ένα εργαλείο, το οποίο επιταχύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη διαδικασία νομικού ελέγχου για ένα συμβόλαιο. Μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει από μισή ώρα έως και δύο ώρες, μειώνεται περίπου στα 10 λεπτά και το κόστος από 15 ευρώ που πληρώνει σήμερα το ελληνικό κράτος ανά εισήγηση, μειώνεται σε κάτω από τα 30 λεπτά του ευρώ. Άρα μιλάμε για μια τεράστια εξοικονόμηση χρόνου και μείωση κόστους με όφελος προς τον πολίτη».

Στο μεταξύ ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε ότι στους στόχους του υπουργείου είναι η χρήση μοντέλου ΤΝ και για την αποκατάσταση καμένων εκτάσεων. «Μπορούμε από δορυφορικές φωτογραφίες να εντοπίζουμε εκτάσεις οι οποίες έχουν καεί από προηγούμενα χρόνια και να ”τρέξουμε” αλγορίθμους οι οποίοι να βλέπουν την ταχύτητα με την οποία γίνεται η αναδάσωση, ενδεχομένως αν υπάρχει παράνομη δόμηση και διάφορες άλλες πληροφορίες».

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου, Στέλιος Σακαρέτσιος υπογράμμισε: «Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη κρίση, αλλά την ενισχύει. Δίνει στους προϊσταμένους μας τη δυνατότητα να επικεντρωθούν στα πιο σημαντικά στοιχεία ενός συμβολαίου, να λαμβάνουν πιο γρήγορα και τεκμηριωμένα αποφάσεις, και τελικά να εξυπηρετούν τους πολίτες πιο αποτελεσματικά. Το μέλλον του Κτηματολογίου είναι ψηφιακό και καινοτόμο. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε τεχνολογίες που θα βελτιώνουν τη λειτουργία μας και θα εξασφαλίζουν την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πολίτες». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά έχει γίνει εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας νομικού ελέγχου του Κτηματολογίου και προσέθεσε ότι με το εν λόγω ψηφιακό εργαλείο υπάρχει η δυνατότητα να ελέγχεται η ροή της εργασίας (πόσες αποφάσεις εκδίδει ο κάθε προϊστάμενος, ο κάθε καταχωριστής, πόσες εισηγήσεις γίνονται) και έτσι να ενδέχεται να δοθεί και ένα κίνητρο, ένα bonus παραγωγικότητας, το οποίο με βάση αντικειμενικά κριτήρια, τα καλύτερα στελέχη του φορέα να επιβραβεύονται με ένα μπόνους που πιθανότατα να φτάνει το 15% του μισθού τους.

