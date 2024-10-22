Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια σήμερα και αύριο λόγω απεργίας της ΠΝΟ

Με βασικά αιτήματα την υπογραφή ΣΣΕ με ποσοστό αύξησης 23% και την άμεση τροποποίηση του άρθρου για τη τετράμηνη δρομολόγηση των Ε.Γ/Ο.Γ, Ταχυπλόων Πλοίων και επιβολή επτάμηνης υποχρεωτικής δρομολόγησης, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) πραγματοποιεί απεργιακή κινητοποίηση στις 22 και 23 Οκτωβρίου στις κατηγορίες των Ακτοπλοϊκών Οχηματαγωγών Επιβατικών Διεθνών Πλοών & Κρουαζιεροπλοίων.

Οι εργαζόμενοι απαιτούν:

Κατάργηση του Ν.41/50,

Άμεση τροποποίηση του άρθρου για την τετράμηνη δρομολόγηση των Ε.Γ/Ο.Γ, Ταχυπλόων Πλοίων και

Επιβολή επτάμηνης υποχρεωτικής δρομολόγησης,

Στην πράξη και όχι στα χαρτιά χωρίς αντίκρισμα, την μη έγκριση δρομολογίων από το Σ.Α.Σ. και των Υπουργό, ενόψει της νέας δρομολογιακής περιόδου, χωρίς την απαρέγκλιτη τήρηση της Ναυτεργατικής Νομοθεσίας

«Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την υψηλή κερδοφορία των εταιρειών, τα 150.000.000 ευρώ που εισπράττουν ετησίως από το Κρατικό ταμείο για τις επιδοτήσεις των άγονων γραμμών, το μποναμά που τους ετοιμάζει η Κυβέρνηση για την ανανέωση και εκσυγχρονισμό του στόλου τους λόγω της περίφημης μετάβασης στην πράσινη ναυτιλία. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ακόμα ότι σε όλα τα πλοία παραβιάζονται σε βάρος των Ναυτεργατών ακόμα και αυτά τα ελάχιστα που περιλαμβάνονται στη Ναυτεργατική νομοθεσία» αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΝΟ.

