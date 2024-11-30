Λήγει σήμερα, Σάββατο 30 Νοεμβρίου, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι κατά μέσο όρο σε κάθε Έλληνα πολίτη αντιστοιχούν 4 περιουσιακά δικαιώματα.

Εξαιρέσεις θα υπάρξουν μόνο στους πολίτες που έχουν ζητήσει κάποιο έγγραφο από το Ελληνικό Δημόσιο και δεν το έχουν λάβει ακόμα.

Παράταση για Κέρκυρα, Θεσπρωτία, Κρήτη

Σημαντική αύξηση παρουσίασε ο ρυθμός υποβολής των δηλώσεων κτηματογράφησης στις Περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας, Θεσπρωτίας, Χανίων, Ρεθύμνου και Βόρειου Ηρακλείου κατά το μήνα Νοέμβριο, όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, με αποτέλεσμα το ποσοστό των ολοκληρωμένων δηλώσεων σε αυτές τις περιοχές να κυμαίνεται μεσοσταθμικά άνω του 40%.

Συνυπολογίζοντας και τις δηλώσεις με ελλείψεις απαιτούμενων δικαιολογητικών, το συνολικό ποσοστών των καταχωρημένων δηλώσεων ανέρχεται σε ποσοστό οριακά άνω του 55%.

Επιπλέον σημειώνεται, ότι το Ελληνικό Κτηματολόγιο, «κατανοώντας πλήρως την ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα της Πολιτείας για συμμετοχή στη διαδικασία κτηματογράφησης, προχωρά στην απόφαση τα Γραφεία Κτηματογράφησης των παραπάνω Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και η ψηφιακή εφαρμογή dilosi.ktimatologio.gr να υποδέχονται νέες δηλώσεις κτηματογράφησης έως και την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2024».

Διευκρινίζεται, δε, ότι παραμένει σε ισχύ η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής dilosi.ktimatologio.gr, «ακόμα και αν λείπουν ορισμένα δικαιολογητικά, υπό την δέσμευση ότι θα προσκομιστούν σε εύλογο χρόνο, ο οποίος και θα ανακοινωθεί στις 21 Δεκεμβρίου».

