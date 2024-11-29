Πύργος: Θύμα εκβιασμών ο Αντιπεριφερείαρχη Ηλείας – «Στα χέρια της ΕΛΑΣ» οι δράστες

Στα χέρια των Αστυνομικών βρίσκονται από το βράδυ της Παρασκευής δύο πολύ γνωστά άτομα στην κοινωνία της Ηλείας τα οποία -σύμφωνα με την καταγγελία που είχε γίνει- εκβίαζαν τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Νίκο Κοροβέση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα δύο άτομα συνελήφθησαν από τα έμπειρα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου μετά από επιχείρηση που στήθηκε το απόγευμα, στην Αμαλιάδα.

Οι δύο εκβιαστές, είχαν ραντεβού με τον δικηγόρο του αντιπεριφερειάρχη στο γραφείο του στην Αμαλιάδα προκειμένου να παραλάβουν το ποσό των 13 χιλιάδων ευρώ που είχαν ζητήσει προκειμένου να σταματήσουν να τον εκβιάζουν για κάποιο ψηφιακό υλικό που είχαν στη διάθεση τους.

Όπως και έγινε. Τα δύο άτομα πήγαν στο ραντεβού και ο δικηγόρος τους παρέδωσε τα χρήματα τα οποία ήταν προσημειωμένα κι έτσι οι αστυνομικοί τους «τσάκωσαν».

Το… μαρτύριο για τον Νίκο Κοροβέση είχε ξεκινήσει από τον Μάιο του 2023 οπότε και τα δύο άτομα -ο ένας δικηγόρος- απειλούσαν τον αντιπεριφερειάρχη για το εν λόγω υλικό και του αποσπούσαν χρηματικά ποσά. Μάλιστα μέχρι και σήμερα τους είχε δώσει συνολικά 21 χιλιάδες ευρώ σε δύο δώσεις των 18000 και 3000 ευρώ.

Το patrisnews επικοινώνησε με τον κ. Κοροβέση ο οποίος δήλωσε πως «…όλο αυτό το μαρτύριο που ζούσα από τον Μάη του 2023, έφτασε στο τέλος του. Πλέον νιώθω ανακουφισμένος».

Τα δύο άτομα που συνελήφθησαν μεταφέρθηκαν στην ΔΑ Ηλείας όπου και κρατούνται, ενώ εξετάζεται και η εμπλοκή κι άλλων.

