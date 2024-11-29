Σταϊκούρας: Το 2027 αποδίδεται το Flyover και το 2028 θα είναι «έτοιμος» και ο προαστιακός

«Αλλάζει ριζικά ο χάρτης του συστήματος μεταφορών της Θεσσαλονίκης», υπογράμμισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας στην αποψινή ένατη τελετή απονομής των βραβείων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ» του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ), ανοίγοντας πλήρως τη «βεντάλια» των μεγάλων έργων υποδομής που προωθούνται και αλλάζουν την εικόνα της πόλης, αλλά και διασφαλίζουν μια ποιοτικότερη καθημερινότητα για τους πολίτες και τους επισκέπτες της.

«Το μετρό Θεσσαλονίκης δεν ολοκληρώθηκε από έναν πολιτικό, αλλά με τη συνεργασία όλων», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας και πρόσθεσε ότι η υλοποίηση της βασικής γραμμής, αποτελεί «μια συλλογική κατάκτηση που θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση της πόλης», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζοντας ότι αύριο παραδίδεται στους πολίτες της Θεσσαλονίκης η βασική γραμμή του μετρό με 13 σταθμούς, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι σε ένα περίπου χρόνο από σήμερα θα δοθεί προς χρήση και η επέκταση προς την Καλαμαριά και έτσι, όπως επισήμανε «η πόλη θα διαθέτει συνολικά 18 σταθμούς».

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αναφέρθηκε και στα καίρια βήματα που έχουν γίνει για τη βελτίωση στις αστικές συγκοινωνίες του ΟΑΣΘ, λέγοντας ότι «ανανεώσαμε κατά 50% τον στόλο του οργανισμού» και επισήμανε εμφατικά ότι «το 2027 θα αποδώσουμε το Flyover και το 2028 η δυτική Θεσσαλονίκη πιστεύω να έχει και προαστιακό, με το έργο να δημοπρατείται μέσα στο 2025», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Στην τοποθέτησή σου ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στην επιβράβευση της αριστείας και τόνισε ότι «είναι σημαντικό να γίνεται αυτό, πολλά από τα μέτρα που πήραμε σε δύσκολη περίοδο τα λάβαμε από κοινού. Υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, η Ελλάδα πετυχαίνει από τους υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και δημιουργούνται ποιοτικές θέσεις απασχόλησης», επεσήμανε.

Μεταξύ άλλων, στην τοποθέτησή του ανακοίνωσε ότι μέσα στον Δεκέμβριο θα συμβασιοποιηθεί το κομμάτι Ιωάννινα - Κακαβιά, στο πρώτο τετράμηνο του 2026 θα ολοκληρωθεί ο Ε65 και εντός του επόμενου πενταμήνου θα «τρέξει» και η σύμβαση για τη συντήρηση της Εγνατίας Οδού.

Πρόσθεσε ότι έχει προκύψει ήδη ο ανάδοχος που θα αναλάβει το σιδηροδρομικό έργο Τοξότες - Καρβάλη και εντός του τρέχοντος μηνός θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση των ζημιών του Ντάνιελ στον σιδηρόδρομο της Θεσσαλίας. «Θα διαθέσουμε πόρους άνω του 1 δισ. ευρώ για την ανάταξη του σιδηροδρόμου», τόνισε.

Πρόεδρος ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη: Το μετρό Θεσσαλονίκης είναι ένα έργο πνοής

«Η βιομηχανία τολμά, αντέχει, πρωταγωνιστεί και πέρα από τα ελληνικά σύνορα, το μετρό είναι ένα έργο πνοής, θα αναβαθμίσει την πόλη ενισχύοντας παράλληλα τη βιομηχανία της Θεσσαλονίκης, είναι μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης το μετρό», επισήμανε από την πλευρά της η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ), Λουκία Σαράντη. Εξαίροντας το ρόλο του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα στο θέμα της υλοποίησης της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης, η κ. Σαράντη είπε: «Νομίζω θα δέσετε για πάντα τη μοίρα σας κύριε υπουργέ, θα δεθεί για πάντα το όνομά σας με αυτό το εγκληματικό έργο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ άλλων, η ίδια επισήμανε ότι «τα μεγάλα έργα πρέπει να πηγαίνουν μπροστά και να προχωρούν γρήγορα» και πρόσθεσε ότι «το μετρό θα αναβαθμίσει την ποιότητα των συγκοινωνιών στην πόλη, εξυπηρετώντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και θα συμβάλλει καταλυτικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας της Θεσσαλονίκης».

Τα 13 βραβεία που απονεμήθηκαν

Συνολικά, στην αποψινή εκδήλωση απονεμήθηκαν 13 βραβεία, εκ των οποίων τα δέκα σε επιχειρήσεις για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους στον κλάδο δραστηριοποίησής τους και τρία ειδικά βάσει των εισηγήσεων της επιτροπής αξιολόγησης. Τα Βραβεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 2024» απένειμαν, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυπουργός Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, o επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο πρ. υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτής ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο ευρωβουλευτής ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, ο πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μασούτης, ο πρόεδρος επί τιμή ΣΒΕ, Γεώργιος Μυλωνάς, επικεφαλής της εταιρείας ΑΛΟΥΜΥΛ, και η πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους κυβερνητικοί και αυτοδιοικητικοί αξιωματούχοι, όπως και εκπρόσωποι θεσμικών και παραγωγικών φορέων.

Νικητές Κλαδικών Βραβείων

Στον κλάδο Τροφίμων: Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Στον κλάδο Κλωστοϋφαντουργίας: ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΒΕΕ

Στον κλάδο Εξορυκτικών Επιχειρήσεων: ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.

Στον κλάδο Βασικών Μετάλλων: CENERGY HOLDINGS SA

Στον κλάδο Προϊόντων Υγιεινής: ΜΕΓΑ ΑΕ

Διακρίσεις Καινοτομίας

Βιομηχανική Παραγωγή: ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ GROUP, COLORA AE

Αγροδιατροφή: ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ ΑΕ, CORPHES, ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ

Ειδικά Βραβεία

Βραβείο Επιχειρηματία: Κα Μαίρη Χατζάκου σε αναγνώριση της αξιέπαινης επιχειρηματικής της δράσης

100 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας στη Θεσσαλονίκη: ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ

Βραβείο Επιστήμονα: Καθ. Ιάκωβος Βασάλος σε αναγνώριση της σημαντικής συνεισφοράς του στην ανάπτυξη της έρευνας για τη βιομηχανία.

Η πρωτοβουλία του ΣΒΕ για την απονομή των βραβείων «Ελληνική Αξία» ξεκίνησε το 2012 και πλέον έχει καθιερωθεί ως θεσμός βράβευσης της υγιούς επιχειρηματικότητας, σε αναγνώριση του σημαντικού έργου που επιτελεί η βιομηχανία. Στόχος είναι η ανάδειξη, προβολή και βράβευση μεταποιητικών επιχειρήσεων, που ξεχωρίζουν για την επιτυχημένη δράση τους και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομία.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΣΒΕ, βραβεύονται εταιρείες από τους κλάδους τροφίμων, κλωστοϋφαντουργίας, πλαστικών, εξορυκτικών επιχειρήσεων, βασικών μετάλλων και προϊόντων υγιεινής. Επίσης, διακρίνονται ξεχωριστά για την καινοτομία τους πέντε επιχειρήσεις και βραβεύονται τρεις σημαντικές προσωπικότητες, ως αναγνώριση της συνεισφοράς τους στην ελληνική επιχειρηματικότητα.

Την επιλογή και αξιολόγηση των εταιρειών που είχαν σήμερα την...τιμητική τους, πραγματοποίησε επιτροπή αξιολόγησης των Βραβείων, με πρόεδρο τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Γεώργιο Δουκίδη και μέλη τους πρόεδρο ΕΥΑΘ ΑΕ, 'Αγι Παπαδόπουλο, καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητή και πρώην πρύτανη του ΑΠΘ, Δρ. Περικλή Μήτκα, πρόεδρο επί τιμή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας, Νίκο Πέντζο, οικονομικό επόπτης του ΣΒΕ, Κατερίνα Νένδου και Α' αντιπρόεδρο - εκτελεστικό του ΣΒΕ, Γιάννη Σταύρου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.