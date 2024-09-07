Λογαριασμός
Θανατηφόρο τροχαίο στην Πάρο: Μοτοποδήλατο συγκρούστηκε με ΙΧ- Νεκρός άνδρας 75 ετών

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοποδήλατο που κινούταν στο αντίθετο ρεύμα- Νεκρός ο 75χρονος μοτοποδηλατιστής 

Τροχαίο στην Πάρο: Μοτοποδήλατο συγκρούστηκε με ΙΧ- Νεκρός άνδρας 75 ετών

Άνδρας 75 ετών έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην περιοχή Σαρακίνικο της Πάρου σε τροχαίο.

Σύμφωνα με το Cyclades24.gr,  Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 54χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας του και συγκρούσθηκε με το δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα ο 75χρονος, επίσης ημεδαπός.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 75χρονου.

Ο 54χρονος συνελήφθη.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου.

