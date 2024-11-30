Ξάνθη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο του 16χρονου

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα Σάββατο τα αποτελέσματα από την ιατροδικαστικής εξέτασης στο νοσοκομείο της Ξάνθης σχετικά με τον θάνατο του 16χρονου γιου της τραγικής οικογένειας, στο χωριό Μαγικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ο θάνατος επήλθε μεταξύ 05:00 με 06:00 το πρωί της Παρασκευής και ήταν ασφυκτικός.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ιατροδικαστής αυτό συμβαίνει σε τέτοιου είδους περιπτώσεις λόγω έλλειψης οξυγόνου. Από την κλινική εξέταση προκύπτει ότι υπήρξε δηλητηρίαση από την εισπνοή. Έγινε η νεκροψία νεκροτομή, και θα γίνουν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί αν έγινε διαρροή προπανίου ή μονοξειδίου.

Την ίδια ώρα αγωνία επικρατεί και για την εξέλιξη της υγείας των δύο κοριτσιών, ηλικίας 18 και 14 ετών, τα οποία νοσηλεύονται στην εντατική μετά την εισπνοή αερίου στο σπίτι τους, στο χωριό Μαγικό της Ξάνθης. Διακομίσθηκαν στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης. Το 20χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Καβάλας με πνευμονολογικά προβλήματα, από την εισπνοή του υγραερίου. Δεν είναι διασωληνωμένη, η κατάσταση της υγείας της δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Η 47χρονη μητέρα των παιδιών πήρε εξιτήριο από το Νοσοκομείο της Ξάνθης.

Με εισαγγελική εντολή θα γίνει τεχνική πραγματογνωμοσύνη στην εγκατάσταση δεξαμενής υγραερίου.

Με εισαγγελική παρέμβαση ορίστηκαν πραγματογνώμονες για να διευκρινιστούν τα αίτια της τραγωδίας στο Μαγικό της Ξάνθης. Οι ενδείξεις παραπέμπουν σε διαρροή υγραερίου μέσω σωληνώσεων. Πρόσφατα, στο εξωτερικό του σπιτιού, είχε εγκατασταθεί δεξαμενή υγραερίου. Ερωτήματα προκύπτουν για το αν θα έπρεπε να λειτουργεί η εγκατάσταση παροχής υγραερίου για θέρμανση, αν δεν έπρεπε να λειτουργήσει ενώ δεν είχε ολοκληρωθεί η τεχνική εγκατάσταση, αν υπήρχε ασφάλεια κ.α.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Παρασκευής 29 Νοεμβρίου 2024, η 47χρονη μητέρα, όταν πήγε να ξυπνήσει τα 4 παιδιά είδε ότι ήταν ημιλιπόθυμα. Ειδοποίησε τις αρχές και τα 4 αδέρφια μαζί με τη μητέρα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το 16χρονο αγόρι κατέληξε.

Η κηδεία του άτυχου 16χρονου τελείται την Κυριακή στο Μαγικό Ξάνθης.

