Χαλκιδική: Σε επιφυλακή για την κακοκαιρία «Bora» - Οδηγίες προστασίας

Έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποίησε στις 9 το πρωί το Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, στις εγκαταστάσεις των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Χαλκιδικής στον Πολύγυρο, με αφορμή το «Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων – Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα» που εξέδωσε το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) για την κακοκαιρία με την ονομασία «Bora».

Οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, βρίσκονται σε επιφυλακή και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση συμβάντων από τα επερχόμενα καιρικά φαινόμενα και εφιστούν την προσοχή όλων των πολιτών και των επισκεπτών του νομού Χαλκιδικής, για την τήρηση των οδηγιών προστασίας.

Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι περιοχών που κατά το παρελθόν είχαν προβλήματα με πλημμύρες και έχουν ενημερωθεί για την εκδήλωση έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή τους θα πρέπει να ακολουθήσουν τις εξής οδηγίες:

Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι σας δεν είναι φραγμένα και οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και αποφύγετε την εργασία και την παραμονή σε υπόγειους χώρους.

Αν είστε μέσα σε κτήριο εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό σημείο.

Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο, μην διασχίσετε χείμαρρο πεζή ή με αυτοκίνητο. Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια. Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας αν έχει ακινητοποιηθεί καθώς ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.

Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

Αποφύγετε τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Προφυλαχτείτε αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Καταφύγετε σε κτήριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείψετε τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Οι οδηγίες αφορούν και στην περίοδο μετά την πλημμύρα και είναι οι εξής:

Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο, μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να ξαναπλημμυρίσουν τις επόμενες ώρες. Η πλημμύρα ενδέχεται να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά γνώριμων περιοχών και τα νερά να έχουν παρασύρει μέρη του δρόμου, των πεζοδρομίων κλπ. Εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα, περιοχές με επικίνδυνη κλίση, λασπορροές κλπ, ενώ τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα αν έχουν παρασύρει μαζί τους απορρίμματα, αντικείμενα και νεκρά ζώα.

Προσέξτε να μην εμποδίζετε τα συνεργεία διάσωσης.

Μην πλησιάζετε σε περιοχές που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων.

Ελέγξτε αν το σπίτι ή ο χώρος εργασίας σας κινδυνεύει από πτώση βράχων.

Αν πρέπει οπωσδήποτε να βαδίσετε ή να οδηγήσετε σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει.

Προσπαθήστε να βρείτε σταθερό έδαφος.

Αποφύγετε νερά που ρέουν.

Αν βρεθείτε μπροστά σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει σταματήστε και αλλάξτε κατεύθυνση.

Αποφύγετε τα λιμνάζοντα νερά. Ενδέχεται να αποτελέσουν καλούς αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος καθώς κρύβουν υπόγεια καλώδια ή διαρροές από εγκαταστάσεις.

Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Τέλος, συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή στις ιρλανδικές διαβάσεις, δηλαδή τα σημεία του οδικού δικτύου όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα και στα οποία, για τη διευκόλυνση της τοπικής κυκλοφορίας των οχημάτων εφαρμόζεται πρόχειρη κατασκευαστική λύση με τσιμεντόστρωση, που ονομάζεται ιρλανδική διάβαση. «Απαγορεύεται να διασχίσετε ιρλανδική διάβαση πεζή ή με όχημα, όταν κατακλύζεται από νερά. Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή σας! Μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητες του οχήματός σας. Είναι προτιμότερο να κάνετε λίγα χιλιόμετρα παραπάνω επιλέγοντας μια άλλη διαδρομή, ώστε να φτάσετε με ασφάλεια στον προορισμό σας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, η οποία καταλήγει ζητώντας από τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή απόπλου αλιευτικών σκαφών, λόγω των θυελλωδών ανέμων που ενδέχεται να πλήξουν τις θαλάσσιες περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω των επερχόμενων θυελλωδών ανέμων.

