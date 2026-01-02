Κροτίδα εξερράγη στα χέρια 9χρονου - Νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ξάνθης

Στο Νοσοκομείο Ξάνθης νοσηλεύεται 9χρονο αγοράκι το οποίο τραυματίστηκε όταν το απόγευμα της Τετάρτης, 31 Δεκεμβρίου, εξερράγη κροτίδα στα χέρια του, στον οικισμό Αμαξάδες, του δήμου Ιάσμου Ροδόπης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, λόγω της έκτασης των τραυμάτων, οι γιατροί χρειάστηκε να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό ενός δακτύλου του χεριού.

Προανάκριση διεξάγει το Αστυνομικό Τμήμα Ιάσμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

