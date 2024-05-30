Kρήτη: Τραγωδία με αιφνίδιο θάνατο κοριτσιού 13,5 ετών στα Χανιά

Ξαφνικά έφυγε από τη ζωή ένα κορίτσι 13,5 ετών στην Κρήτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων το παιδί μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνοδεία περιπολικού, στο νοσοκομείο Χανίων.
Οι διασώστες που το παρέλαβαν κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες μέσα στο ασθενοφόρο για να το επαναφέρουν, ενώ και οι γιατροί στο νοσοκομείο Χανίων έπεσαν πάνω στο παιδί, κάνοντας ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν.
Δυστυχώς, το κοριτσάκι, που σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είχε ιστορικό καρδιολογικών προβλημάτων, έφυγε από τη ζωή με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ανακοπή.
Απαρηγόρητοι οι γονείς του που άκουσαν τα τραγικά νέα από τους γιατρούς, δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως από τη μια στιγμή στην άλλη έφυγε το παιδί τους.
Φως στα αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.
