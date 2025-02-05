Πύργος: Ποινή κάθειρξης 12 έτη σε 23χρονο για τον βιασμό 62χρονης

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πύργου επέβαλλε σε 23χρονο υπήκοο του Αφγανιστάν συνολική ποινή κάθειρξης δώδεκα έτη και τρεις μήνες για τα αδικήματα βιασμού και παράνομης εισόδου στη χώρα, αποφασίζοντας η ποινή του να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη μέχρι την έφεση. Ο νεαρός Αφγανός είχε διαπράξει τον βιασμό 62χρονης πριν από μερικούς μήνες στην περιοχή Νιφορέικα της Αχαΐας.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, η 62χρονη, καταθέτοντας στο δικαστήριο, είπε ότι είδε τον κατηγορούμενο να πηγαίνει προς το μέρος της στο περιβόλι της, ακολούθως την έριξε στο έδαφος και έπειτα τη βίασε. Η ίδια αντιστάθηκε, φωνάζοντας συνεχώς για βοήθεια και παρακαλώντας τον να την αφήσει. Τότε, όπως ανέφερε, ψηλαφίζοντας το έδαφος, έπιασε με το χέρι της μια βαριοπούλα, χτύπησε το δράστη στο κεφάλι και τράπηκε αμέσως σε φυγή.

Ο 23χρονος δεν αρνήθηκε ότι τέλεσε το βιασμό και ξεκίνησε την απολογία του λέγοντας ότι βρισκόταν στην Ελλάδα δύο χρόνια και οκτώ μήνες και πως πήγε στα Νιφορέικα Αχαΐας, όπου δούλευε, περίπου ένα μήνα πριν το συμβάν. Απολογούμενος, ο 23χρονος ισχυρίστηκε πως δεν θυμάται τίποτα για τον βιασμό, αλλά μόνο τις στιγμές που προηγήθηκαν, στις οποίες και σταματά η μνήμη του.

Πηγή: skai.gr

