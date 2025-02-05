Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, χτες βράδυ, στο Ιπποκράτειο η μεταμόσχευση των νεφρών του 3χρονου Άγγελου σε 37χρονο, ο οποίος υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση τα τελευταία 17 χρόνια. Ο 37χρονος είναι καλά και νοσηλεύεται και θάλαμο νοσηλείας.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Ιπποκρατείου, καθηγητή Γεώργιο Τσουλφά, ο 37χρονος ήταν ο πρώτος στη λίστα των υποψηφίων ληπτών και στάθηκε τυχερός καθώς ήταν δύσκολο να βρει μόσχευμα, λόγω της υπερευαισθησίας του και του υψηλού αριθμού αντισωμάτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, Γεώργιο Παπαθεοδωρίδη, που μίλησε στο Mega, ολοκληρώθηκε και η μεταμόσχευση καρδιάς στο Βερολίνο, με λήπτη ένα μικρό παιδί.

Την απόφαση της δωρεάς των οργάνων του 3χρονου Άγγελου, ο οποίος κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά από άγριο ξυλοδαρμό, έλαβε η γιαγιά του, αφού προηγουμένως όλα τα τεστ έδειξαν πως ήταν εγκεφαλικά νεκρό το παιδί.

Σήμερα στην Αθήνα η κηδεία

Τα ξημερώματα της Τετάρτης έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά με πλοίο από το Ηράκλειο της Κρήτης η σορός του 3χρονου αγοριού, με τον επίλογο αυτής της αδιανόητης τραγωδία να γράφεται σήμερα το απόγευμα με την κηδεία του άτυχου παιδιού στην Αθήνα όπου μένουν οι παππούδες του.

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ενδεχομένως η σορός του παιδιού αρχικά να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών προκειμένου να υποβληθεί σε νεκροψία νεκροτομή και τις επόμενες ώρες θα ακολουθήσει και η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή του.

