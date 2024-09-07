Κρήτη: Συλλήψεις για ζωοκλοπή και όπλα

Συνελήφθησαν χθες το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, δύο Έλληνες για παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε δύο Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητα οδηγούμενα από τα συγκεκριμένα πρόσωπα κατά τη διάρκεια του οποίου διαπιστώθηκε να μεταφέρουν 285 αρνιά τα οποία δεν έφεραν ενώτια σήμανσης και σχηματίστηκε σε βάρος τους σχετική δικογραφία.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μυλοποτάμου.

Στο μεταξύ, συνελήφθησαν, σε περιοχές του Δήμου Σφακίων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων, δύο Έλληνες, σε διαφορετικές περιπτώσεις, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε οικίες δύο ημεδαπών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, 2 κυνηγετικά όπλα, πιστόλι με γεμιστήρα, 33 φυσίγγια, 3 μαχαίρια και εξάρτημα όπλου προσαρμογής διόπτρα. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

