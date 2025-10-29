Το αδιάβλητο του συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ είναι ο γρίφος που απασχολεί το κυβερνητικό επιτελείο σχετικά με την πρότασή του για μετάβαση στο Εθνικό Απολυτήριο, με παράλληλη κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων με τη σημερινή μορφή τους. Σύμφωνα με την Καθημερινή, δεδομένη θεωρείται η κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.

Ο σχετικός εθνικός διάλογος θα ξεκινήσει περί τα τέλη Νοεμβρίου, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πολιτική συναίνεση. Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στην ΕΡΤ τη Δευτέρα παρουσίασε τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής πρότασης:

Όλα τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων θα προέρχονται με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και θα συνοδεύονται από οδηγό βαθμολόγησης. Όλα τα θέματα της τράπεζας θα είναι διαθέσιμα σε όλους. Η τράπεζα θα οργανωθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Θα οργανωθεί εξωτερικό σώμα έμπειρων βαθμολογητών που θα πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Στον βαθμό του Εθνικού Απολυτηρίου θα συνυπολογίζονται οι επιδόσεις και των τριών τάξεων του Λυκείου.

Τα γραπτά μπορούν πλέον να ψηφιοποιούνται και να αποθηκεύονται σε αποθετήριο.

Οι βαθμοί τετραμήνου μπορούν να «διορθώνονται» με βάση την τελική γραπτή επίδοση, ώστε να περιοριστεί τυχόν αυθαιρεσία της προφορικής εξέτασης.

Για την εποπτεία των εξετάσεων θα θεσμοθετηθεί ανεξάρτητη Αρχή Εξετάσεων.

