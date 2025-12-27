Έκρηξη των μεταναστευτικών ροών καταγράφεται στην Κρήτη τις τελευταίες 48 ώρες, καθώς 600 άτομα έχουν διασωθεί και μεταφέρονται σε χώρους υποδοχής.

Σήμερα το απόγευμα, 31 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Βανουάτου, σε απόσταση 41,8 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων.

Το πρωί πραγματοποιήθηκε επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ηρακλείου, όπου εντοπίστηκε λέμβος με 47 άτομα. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, οι μετανάστες βρέθηκαν σε απόσταση 41 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου με σκάφος της Frontex.

Αναμένεται να οδηγηθούν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Μεταξύ των διασωθέντων βρίσκονται και γυναίκες.

131 στο λιμάνι της Γαύδου

Νωρίτερα, δύο πλωτά του Λιμενικού προχώρησαν στη διάσωση 131 μεταναστών που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος, σε απόσταση 14 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου.

Παράλληλα, χθες, άλλοι 361 μετανάστες εντοπίστηκαν σε αλιευτικό σκάφος σε θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από πλωτό του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν με φορτηγό πλοίο δανικής σημαίας στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.

Σε δεύτερο περιστατικό, 30 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο βρέθηκαν από σκάφος της FRONTEX σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο ίδιο λιμάνι.

Στα όριά τους οι δομές

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, περισσότερα από 500 άτομα έχουν ήδη μεταφερθεί στον εκθεσιακό χώρο της Αγυιάς, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό και με τη σημερινή επιχείρηση διάσωσης, η συγκεκριμένη δομή να βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο λειτουργίας.

Την ώρα που οι ροές ασκούν έντονη πίεση στις δομές φιλοξενίας της Κρήτης, καθώς οι χώροι προσωρινής παραμονής καλούνται να διαχειριστούν μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες ευνοούν τη δράση των κυκλωμάτων διακίνησης.

Πηγή: skai.gr

