Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Σε ποιους δρόμους της Αθήνας υπάρχουν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων

UPDATE: 09:28
Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο καθοδικό ρεύμα της Αθηνών - Λαμίας και της Κηφισού από το ύψος της Νέας Κηφισιάς προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου ατυχήματος που συνέβη νωρίτερα.

Σοβαρές δυσκολίες συναντούν οι οδηγοί που ανεβαίνουν τη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κατεχάκη ανάμεσα στην Ηλιούπολη και στον Βύρωνα, στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας ανά τμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από κόμβο Φυλής προς κόμβο Κηφισίας, καθώς και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από το ύψος του Γέρακα προς τον κόμβο Κηφισίας.

Πηγή: skai.gr

