Συμπλοκή ανηλίκων στη Βάρκιζα - Οκτώ συλλήψεις και δύο τραυματίες

Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά την άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων το απόγευμα της Κυριακής στη Βάρκιζα, στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Κατά το επεισόδιο τραυματίστηκαν δύο Πακιστανοί, ηλικίας 16 και 17 ετών από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Και οι δύο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ο ένας στο Ασκληπιείο Βούλας και ο δεύτερος στο Παίδων «Αγία Σοφία».

Παράλληλα, δύο Έλληνες, 16 και 19 ετών, δέχθηκαν επίθεση και τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στη συμπλοκή συμμετείχαν τρεις Έλληνες, δύο Πακιστανοί, ένας Βούλγαρος και ένας Αλβανός.

Όλοι τους αντιμετωπίζουν την κατηγορία για επικίνδυνη σωματική βλάβη ενώ ο ένας Έλληνας και ο ένας Πακιστανός και για παράβαση του νόμου περί όπλων.



