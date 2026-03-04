Κρήτη: Νέες αφίξεις μεταναστών στο Ηράκλειο

Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν το πρωί της Τετάρτης στην Κρήτη, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες στη λέμβο επέβαιναν 38 άτομα, εκ των οποίων μια γυναίκα.

Οι 38 αναμένεται να αποβιβαστούν από σκάφος του Λιμενικού Σώματος στους Καλούς Λιμένες περίπου στις 19:30, κι από εκεί θα μεταφερθούν στο Ηράκλειο, όπου αναμένεται να φτάσουν νωρίς το βράδυ.

Aξίζει να σημειωθεί πως το πρωί υπήρξαν ακόμη δύο αφίξεις στους Καλούς Λιμένες, με συνολικά 86 άτομα.

