Στο χειρουργείο οδηγήθηκε ένας 67χρονος άντρας από την Κέρτεζη Καλαβρύτων, με σοβαρά τραύματα κυρίως στο χέρι μετά από επίθεση σκύλου.

Ο 67χρονος σύμφωνα με το kalavrytanews.com, είχε βγει βόλτα με την κόρη και τον εγγονό του, όταν από οικία βγήκε μεγαλόσωμος σκύλος και επιτέθηκε.

Ο 67χρονος μπήκε μπροστά να προστατεύσει το μικρό εγγονό του με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Με ασθενοφόρο οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων και από εκεί λόγω της σοβαρότητας στο Γενικό Νοσοκομείο του Αιγίου.

Πηγή: skai.gr

