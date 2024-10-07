Λογαριασμός
Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στη Θήβα - Αισθητός και στην Αθήνα

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε εστιακό βάθος τα 18,7 χλμ - «Δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας

Σεισμός ταρακούνησε λίγο πριν τις 9.30 το πρωί τη Βοιωτία και έγινε αισθητός και στην Αθήνα. 

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν της τάξης των 4,3 Ρίχτερ, με επίκεντρο τη Θήβα. 

Ο σεισμός ήταν επιφανειακός με εστιακό βάθος τα 5χλμ. Αργότερα, αναθεωρήθηκε στα 18,7  χιλιόμετρα.

«Δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας . Είναι γνωστό το ρήγμα στη Θήβα που έδωσε αρκετούς σεισμούς και πριν από δυο χρόνια» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές

