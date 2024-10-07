Σεισμός ταρακούνησε λίγο πριν τις 9.30 το πρωί τη Βοιωτία και έγινε αισθητός και στην Αθήνα.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν της τάξης των 4,3 Ρίχτερ, με επίκεντρο τη Θήβα.
Ο σεισμός ήταν επιφανειακός με εστιακό βάθος τα 5χλμ. Αργότερα, αναθεωρήθηκε στα 18,7 χιλιόμετρα.
«Δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας . Είναι γνωστό το ρήγμα στη Θήβα που έδωσε αρκετούς σεισμούς και πριν από δυο χρόνια» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές
