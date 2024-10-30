Κρήτη: Μετά το τρακάρισμα, 83χρονος πήγε να χτυπήσει με το αυτοκίνητο 40χρονη

Απρόβλεπτη τροπή πήρε η εξέλιξη ενός τροχαίου ατυχήματος που έγινε την Τρίτη στις Κάτω Αρχάνες στην Κρήτη.

Στο ατύχημα μεταξύ δύο αυτοκινήτων, με οδηγό του ενός έναν 83χρονο άνδρα και οδηγό του άλλου οχήματος μια 40χρονη γυναίκα, ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές, ωστόσο πριν καλά καλά κατέβουν από τα αυτοκίνητα, ο ηλικιωμένος άνδρας, αναφέρουν οι πληροφορίες του cretalive.gr, κινήθηκε με το αυτοκίνητο για να χτυπήσει την γυναίκα.

H μήνυση και η επανεξέταση του 83χρονου

Η γυναίκα τον απέφυγε, ενώ αργότερα κι αφού είχε σπεύσει η Τροχαία για καταγραφή του συμβάντος, η 40χρονη υπέβαλε μήνυση σε βάρος του 83χρονου για το ότι πήγε να την χτυπήσει με το όχημά του.

Από την πλευρά του ο 83χρονος θα μπει στη διαδικασία επανεξέτασης για την ανανέωση της άδειας ικανότητας οδήγησης.

Πηγή: skai.gr

