Αθήνα: Kυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο και στον Κηφισό

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στον οδικό άξονα Συγγρού - Βασιλίσσης Αμαλίας και στον ανοδικό άξονα Καλλιρόης - Αρδηττού, λόγω της επίσκεψης του προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πηγή: skai.gr

