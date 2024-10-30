Αθήνα: Kυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο και στον Κηφισό

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη
Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στον οδικό άξονα Συγγρού - Βασιλίσσης Αμαλίας και στον ανοδικό άξονα Καλλιρόης - Αρδηττού, λόγω της επίσκεψης του προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.
Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Πηγή: skai.gr
