Πρόωρη σύνταξη με όρια ηλικίας από 55 έως 61,8 ετών μπορούν να πάρουν 21 κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων σε Δημόσιο, ΙΚΑ, Ταμεία ΔΕΚΟ - τραπεζών.

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, η έξοδος για πρόωρη σύνταξη πριν τα 62 αφορά κατά κανόνα τους παλαιούς πριν από το 1993 ασφαλισμένους και δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι θα έχουν και το πέναλτι της μειωμένης σύνταξης που ισοδυναμεί με μείωση 30% στο ποσό της εθνικής σύνταξης.

Πόσα θα «χάσουν»

Οι ασφαλισμένοι που βγαίνουν με μειωμένη σύνταξη έχοντας:

20 έτη ασφάλισης και άνω θα χάσουν 127,85 ευρώ από την εθνική σύνταξη και θα πάρουν στα 298,32 ευρώ αντί για 426,17 ενώ

στην έξοδο με μειωμένη σύνταξη και 15 έτη ασφάλισης θα χάσουν 115 ευρώ και θα πάρουν εθνική σύνταξη 268,48 ευρώ από 383,55 ευρώ που είναι τώρα.

Η ανταποδοτική σύνταξη που προκύπτει από τα έτη ασφάλισης και τις εισφορές που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι δεν έχει καμία περικοπή στη συνταξιοδότηση με μειωμένο όριο ηλικίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.