Κρήτη- Κάτω Ασίτες: Tο χωριό που ζητά βοήθεια για να επιβιώσει

Η Κρήτη αποτελεί βασικό πυλώνα της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής της χώρας.

Στους ανατολικούς πρόποδες του Ψηλορείτη, 24 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου, βρίσκονται οι Κάτω Ασίτες.

Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής αποτελείται από αμπέλια κι ελαιώνες.

Πρόκειται για δυναμικές καλλιέργειες εντούτοις σταδιακά παρατηρείται κατάρρευση.

«Σε λίγο καιρό δε θα υπάρχουν πρόβατα στην Κρήτη», λένε κτηνοτρόφοι ενώ αμπελουργοί και ελαιοπαραγωγοί δέχονται απανωτά χτυπήματα που τους αναγκάζουν να εγκαταλείψουν.

Παράλληλα, ο Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, Πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, μιλά στο «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, για τα προβλήματα του κλάδου αλλά και για τις κινητοποιήσεις που ετοιμάζουν.

Η κτηνοτροφία στην Κρήτη, όπως εξηγεί, «αιμορραγεί» κάθε μέρα γιατί οι τιμές δεν είναι βιώσιμες.

«Δηλαδή κάθε μέρα μειώνονται τα κοπάδια και τα κοστολόγια είναι διπλάσια», αναφέρει μεταξύ άλλων.

