Στους δρόμους βγήκαν οι κάτοικοι των Άνω Πατησίων που διαμένουν κοντά στο παλαιό εργοστάσιο της Εριουργίας, στο οποίο την 1η Απριλίου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά που απείλησε και κατοικίες.

Οι κάτοικοι ζητούν να καθαριστεί ο χώρος από την ιδιοκτησία, να ληφθούν μέτρα ασφαλείας και η έκταση να περάσει στον δήμο Αθηναίων, προκειμένου να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός για να γίνει χώρος πρασίνου και σχολική εγκατάσταση.

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην οποία έδωσαν το «παρών» εκατοντάδες άνθρωποι, έγινε το μεσημέρι της Κυριακής -ενώ, λίγες ώρες νωρίτερα, τα ξημερώματα της Κυριακής είχε ξεσπάσει νέα μικρή εστία στην Εριουργία, με την Πυροσβεστική να στέλνει τρία οχήματα. Για μια ακόμη φορά -όπως και το βράδυ της πυρκαγιάς- οι περισσότεροι περίοικοι υποστήριξαν ότι η φωτιά ξεκίνησε από εμπρησμό, από ανθρώπους και συμφέροντα που θέλουν να εκμεταλλευτούν τον χώρο της Εριουργίας, «σηκώνοντας» πολυκατοικίες ή και εμπορικά κέντρα.

«Η κινητοποίηση είχε αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά που έγινε την 1η Απριλίου. Δεν ήταν η πρώτη στον χώρο, είχαν προηγηθεί άλλες τρεις πυρκαγιές τις τελευταίες εβδομάδες. Οι φλόγες έγλειφαν τα μπαλκόνια, οι πυροσβέστες είχαν μπει στις πιλοτές» λέει ο Χάρης Βουρδουμπάς, δημοτικός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση και κάτοικος της περιοχής.

Όπως αναφέρει, «η ουσία είναι ότι μιλάμε για έναν χώρο ο οποίος διεκδικείται από τους κατοίκους για να γίνει χώρος πρασίνου και αναψυχής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βεβαίως υπάρχει και το διπλανό οικόπεδο που είχε απαλλοτριωθεί από τις Κτιριακές Υποδομές για να γίνει σχολείο, μια ιστορία σχεδόν τριάντα χρόνια».

Στη συγκέντρωση συμμετείχε και ο Μπάμπης Κόκλας, κάτοικος και εκπαιδευτικός στην περιοχή, πρόεδρος της Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας.

«Προφανώς και φοβόμαστε. Είναι επικίνδυνο για όλη την περιοχή. Ο κ. Μπακογιάννης έκανε τα κοντέινερ για να στεγάσει την προσχολική αγωγή. Αντί για τα κοντέινερ δεν μπορούσε να μεταφέρει και να το χτίσει σε ένα χώρο που είναι χώρος του ΚΤΥΠ, όπως αυτός ο χώρος είναι αναγκαίος και για σχολείο και για χώρο αναψυχής και για χώρο αθλοπαιδιών προκειμένου να ανασάνει η περιοχής» τονίζει χαρακτηριστικά.

Ο Χάρης Βουρδουμπάς σημείωσε ότι έχουν ήδη μαζευτεί εκατοντάδες υπογραφές από κατοίκους και πως οι δράσεις θα συνεχιστούν και στο «και στο δημοτικό συμβούλιο και στο κοινοτικό συμβούλιο για να μεγαλώσει η πίεση και να δοθεί οριστικά λύση».

Ο Νάσος Ηλιόπουλος, βουλευτής Α’ Αθηνών με τη Νέα Αριστερά ανέφερε ότι «το υπουργείο Οικονομικών θα έπρεπε να έχει ήδη καθαρίσει τον χώρο. Μέσα σε είκοσι μέρες οι κάτοικοι έχουν ζήσει τρεις πυρκαγιές. Είναι αδιανόητο να τίθενται τέτοια ζητήματα ασφαλείας μέσα σε μια τέτοια γειτονιά σαν τα Πατήσια. Ο χώρος πρέπει να παραχωρηθεί και να γίνει πράσινο όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Δεν περισσεύει ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο ελεύθερων χώρων στην Αθήνα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε να χαθεί, ούτε να γίνουν πολυκατοικίες».

Από την πλευρά της, η Θεοδώρα Τζάκρη, βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας, υπογράμμισε πως «όταν μέσα στον αστικό ιστό υπάρχει ένα εγκαταλελειμμένο βιομηχανοστάσιο, είναι ήδη εστία μόλυνσης και εστία πυρκαγιάς, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα κτίριο – βόμβα. Σε κάθε περίπτωση μιλούμε για έναν χώρο που πρέπει να αναπτυχθούν χρήσεις γης προς όφελος των κατοίκων της περιοχής και όχι προς όφελος της κρατικής γραφειοκρατίας. Οι κάτοικοι θέλουν να παραχωρηθεί το οικόπεδο στον δήμο, θέλουν ένα τμήμα των κτιρίων να φιλοξενήσει μια σύγχρονη, αποκεντρωμένη πολιτιστική δομή, και ένα τμήμα του οικοπέδου να γίνει πάρκο, χώρος αναψυχής για τους νέους και τους κατοίκους της περιοχής».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.