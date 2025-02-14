Για τους σεισμούς που φαίνεται να μην έχουν τέλος στις Κυκλάδες και την εξέλιξη του φαινομένου μίλησε στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης.

«Αυτό που περιμένουμε είναι να μειωθεί η συχνότητα των σεισμών χρόνο με τον χρόνο. Αυτό παρατηρείται μεν και θα μπορούσε να ήταν ένα πολύ καλό σημάδι. Από κει και πέρα όμως, παρακολουθούμε ένα φαινόμενο λίγο διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε», επεσήμανε αρχικά ο κ. Καραστάθης, εξηγώντας ότι:

«Αν ήταν ένας συνήθης σεισμός, αυτήν τη στιγμή θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ αισιόδοξα. Απλά οι σμηνοσειρές έχουν αυτές τις διακυμάνσεις. Μπορεί να ανέβουμε, αλλά υπάρχει ένα θετικό: ότι ακόμα και όταν πήγαμε να ανέβουμε σχετικά τις προηγούμενες ημέρες, η σεισμικότητα κρατήθηκε χαμηλότερα από τα πρώτα στάδια, που σημαίνει ότι υπάρχει μια κλιμακωτή πτώση μέχρι στιγμής. Αν κρατηθούμε για κάποιο διάστημα σε μονοψήφιους αριθμούς με μέγεθος άνω του 4, μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι».

Παράλληλα, ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ανέφερε πως αυτό που απασχολεί πρωτίστως αυτήν τη στιγμή είναι ο σεισμικός κίνδυνος, ο οποίος αν φύγει από το πρώτο πλάνο, τότε «θα μιλάμε πολύ πιο ήρεμα και με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία». «Στόχος είναι να δούμε αυτήν την καλή εικόνα να εμπεδώνεται», όπως είπε.

«Αυτό που παρακολουθούμε συστηματικά είναι να μην έχουμε μετακίνηση των επικέντρων προς άλλες ζώνες παράπλευρες. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι βλέπουμε μια ύφεση της σεισμικότητας. Περιμένουμε να τη δούμε να εμπεδώνεται. Όταν σταματήσει το κύριο αυτό φαινόμενο, θα μελετήσουμε όλα τα υπόλοιπα».

Τέλος, υπογράμμισε ότι στην περιοχή της Σαντορίνης υπήρχαν μικρότερες εντάσεις από άλλες περιοχές. «Η ένταση είναι ένα μέγεθος που το μετράμε σε Μερκάλι και είδαμε ότι δεν είναι τόσο αισθητή όσο σε άλλες περιοχές για παράδειγμα. Θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη αισθητότητα και μεγαλύτερη πιθανότητα να επιφέρει μια κάποια έστω και μικρή βλάβη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.