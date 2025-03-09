Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Σπυρόπουλος

Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο δημοσιογράφος του οικονομικού ρεπορτάζ Δημήτρης Σπυρόπουλος, όπως ανακοίνωσε η ΕΣΗΕΑ.

Ο Δημήτρης Σπυρόπουλος γεννήθηκε το 1945 στην Αμαλιάδα, Ηλείας. Σε νεαρή ηλικία ήρθε στην Αθήνα, όπου και μπήκε ενεργά στον στίβο της δημοσιογραφίας.

Εργάστηκε ως οικονομικός συντάκτης για πολλά χρόνια στην ΕΡΤ και στην οικονομική εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ». Διετέλεσε ιδρυτικό μέλος της Τράπεζας Εργασίας και επί πολλά χρόνια σύμβουλος διοίκησης και υπεύθυνος στο Γραφείο Τύπου της Τράπεζας. Θέση την οποία κατείχε στην Eurobank και στην Εθνική Τράπεζα.

Ο Δημήτρης Σπυρόπουλος επέδειξε συνέπεια και επαγγελματισμό σε όλη τη διάρκεια της πορείας του και διακρίθηκε για το ήθος, την καλοσύνη και τη συναδελφική του συμπεριφορά. Υπήρξε δάσκαλος για τους νέους συναδέλφους, τους οποίους και στήριζε με ιδιαίτερη αγάπη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται βαθύτατα την οικογένειά του και ιδιαίτερα την κόρη του, συνάδελφο, Λιλύ (Κρινιώ) Σπυροπούλου.

Τα στοιχεία της κηδείας του Δημήτρη Σπυρόπουλου θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση, σύμφωνα με την ΕΣΗΕΑ.

Πηγή: skai.gr

