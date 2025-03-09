Της Έλενας Γαλάρη

Προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες έλαβαν οι τέσσερις συλληφθέντες τουρκικής καταγωγής για την εν ψυχρώ δολοφονία δύο ομοεθνών τους και τον τραυματισμό ενός τρίτου στη Γλυφάδα τον Δεκέμβριο του 2024.

Σε βάρος τους είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενω στον ανακριτή παραπέμφθηκαν μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους οι εννέα συλληφθέντες, επίσης τουρκικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να συνέδραμαν τους τέσσερις κατηγορούμενους για το μακελειό στη Γλυφάδα.

Συγκεκριμενα κατηγορούνται για το κακούργημα της διακεκριμένης οπλοκατοχής κατά συναυτουργία και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοκατοχή, της πλαστογραφίας, της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία θα μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο και για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Προκειται για δύο ξεχωριστές δικογραφίες, που στο στάδιο της ανάκρισης αναμένεται να συσχετιστούν.

Η στιγμή που η αστυνομία εντοπίζει τα όπλα των Τούρκων

Βίντεο από τη στιγμή που νοι αστυνομικοί εντοπίζουν τα όπλα των Τούρκων, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στη δολοφονική επίθεση της Γλυφάδας.

Δείτε το βίντεο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.