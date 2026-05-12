Σε δύο συλλήψεις ανηλίκων και ενός 20χρονου προχώρησε η αστυνομία στα Χανιά τη Δευτέρα το βράδυ, για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε δύο ανήλικα αγόρια ηλικίας 17 και 16 ετών, τα οποία φέρονται να διακινούσαν ποσότητες κάνναβης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό πατίνι, σε σημεία της πόλης. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν 10 συσκευασίες με μικροποσότητες ναρκωτικής ουσίας, καθώς και ζυγαριά ακριβείας, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες περί οργανωμένης διακίνησης.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και ένας 20χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να ήταν εκείνος που προμήθευε τους ανηλίκους με τις ναρκωτικές ουσίες.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και δύο γονέων, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, καθώς τα παιδιά τους φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Χανίων από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων τρεις ημεδαποί (20χρονος και δύο ανήλικοι) κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, ενώ σε βάρος ενός εκ των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία και για πλαστογραφία πιστοποιητικών. Επιπλέον, συνελήφθησαν δύο γυναίκες (αλλοδαπή και ημεδαπή) ηλικίας 43 και 45 ετών, για παραμέληση της εποπτείας των ανηλίκων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, απογευματινές ώρες χθες πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε δίκυκλο ηλεκτρικό όχημα στο οποίο επέβαιναν οι ανήλικοι, κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δέκα συσκευασίες με ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 53,7 γραμμαρίων, ζυγαριά ακριβείας, τρίφτης κάνναβης και κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον ο ένας εκ των ανηλίκων επέδειξε πλαστό έγγραφο ταυτοποίησης.

Από τη συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο ανήλικοι προμηθεύτηκαν την ποσότητα ναρκωτικών ουσιών από 20χρονο ημεδαπό ο οποίος συνελήφθη, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, τρίφτης κάνναβης, το χρηματικό ποσό 110 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

