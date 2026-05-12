Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν φορτηγό όχημα προσέκρουσε πάνω σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Μάλιστα, τη στιγμή της πρόσκρουσης μέσα στο περίπτερο βρισκόταν ο υπάλληλος, αλλά και μία πελάτισσα από την εξωτερική πλευρά, που ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.

Όπως αναφέρει το voria.gr το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 09:15, την ώρα που το φορτηγό κινείτο επί του πεζόδρομου και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός επιχείρησε να αποφύγει άλλο όχημα. Στην προσπάθειά του να πραγματοποιήσει τον ελιγμό, το βαρύ όχημα κατέληξε πάνω στο περίπτερο, μετακινώντας το από τη θέση του και προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ο οδηγός του φορτηγού φέρεται να υποστήριξε ότι λόγω της στενότητας του πεζοδρόμου ο χειρισμός του οχήματος κατέστη εξαιρετικά δύσκολος. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας ενώ παράλληλα διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Πηγή: skai.gr

