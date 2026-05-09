Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν 2 άτομα, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε μετά από επιχείρηση, η οποία έλαβε χώρα απογευματινές ώρες χθες, 8 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της οποίας διενεργήθηκε έρευνα στην οικία τους όπου κατελήφθησαν να κατέχουν 41.700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας «SKUNK».

Πέραν της ανωτέρω ποσότητας, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

130 ναρκωτικά δισκία,

το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

3 κινητά τηλέφωνα,

κάμερα κλειστού κυκλώματος, καθώς και

αυτοκίνητο.

Επισημαίνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, ενώ στον έναν απ’ αυτούς έχει επιβληθεί και περιοριστικός όρος.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.