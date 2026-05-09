Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

2 συλλήψεις για ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν πάνω από 41 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας «SKUNK»

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και έπειτα από εξακριβώσεις πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Συλλήψεις

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν 2 άτομα, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.,  προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε μετά από επιχείρηση, η οποία έλαβε χώρα απογευματινές ώρες χθες, 8 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της οποίας διενεργήθηκε έρευνα στην οικία τους όπου κατελήφθησαν να κατέχουν 41.700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας «SKUNK».

Πέραν της ανωτέρω ποσότητας, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

  • 130 ναρκωτικά δισκία,
  • το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ,
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
  • 3 κινητά τηλέφωνα,
  • κάμερα κλειστού κυκλώματος, καθώς και
  • αυτοκίνητο.

Επισημαίνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, ενώ στον έναν απ’ αυτούς έχει επιβληθεί και περιοριστικός όρος.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: συλλήψεις Ναρκωτικά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark