Συνελήφθη χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη 27χρονος, υπήκοος Τουρκίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL, κατόπιν αιτήματος των αρχών της πατρίδας του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των διωκτικών αρχών, ο 27χρονος καταζητείται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην Τουρκία.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένεται να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σχετικά με το αίτημα έκδοσής του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

