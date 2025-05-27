Αυτιάς σε Κομισιόν: Αποφασίστε μέτρα για νησιά και ορεινές περιοχές άμεσα

Ρήτρα ίσης ανάπτυξης σε νησιά και ορεινές περιοχές, με άμεσες αποφάσεις ζητά ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, ενόψει του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και εφαρμογής της αναπτυξιακής πολιτικής το 2027 στις Περιφέρειες.

Ο κ. Αυτιάς τονίζει στην ερώτησή του τα εξής:

Τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτουν 4.381.376 τετραγωνικά χιλιόμετρα, καθώς εκτείνονται από το Αιγαίο έως τη Φινλανδία, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο, σε μία ακτογραμμή 65.992 χιλιομέτρων. Τα νησιά αποτελούν τα φυσικά σύνορα της Ευρώπης.

Αυτή η τεράστια έκταση χρειάζεται άμεση και ισομερή ανάπτυξη καθώς αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, της δημογραφικής και στεγαστικής κρίσης και παράνομης μετανάστευσης έχοντας περιορισμένη πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και σε μεταφορικά μέσα. Οι αποφάσεις πρέπει να είναι συντονισμένες και στοχευμένες.

Αυτό το στοιχείο πρέπει να μας οδηγήσει σε άμεσες ενέργειες ίσης ανάπτυξης των Νησιών και των Ορεινών Περιοχών μέσω των Περιφερειών καθώς οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Θα υπάρξει στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο υποχρεωτική μέριμνα για τα νησιά και τις ορεινές περιοχές; Θα κινηθεί αποτελεσματικά, ώστε να έχουν επαρκή χρηματοδότηση οι ορεινές και νησιωτικές, για υπηρεσίες και αγαθά; Με ποια χρηματοδοτικά εργαλεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλει στην ενίσχυση των οικονομικών δραστηριοτήτων αυτών των περιοχών;

