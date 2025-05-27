«Τα θέματα ασφάλειας και προστασίας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και των υποδομών του ιδρύματος αποτελούν προτεραιότητα», τονίζουν οι πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τον εντοπισμό -το πρωί της Δευτέρας- 49 βομβών μολότοφ σε υπόγειο της Πολυτεχνικής Σχολής του Ιδρύματος.

«Στο πλαίσιο ελέγχου και εκτέλεσης εργασιών από προσωπικό του Ιδρύματος σε υπόγειο της Πολυτεχνικής Σχολής, εντοπίστηκαν αυτοσχέδιες εμπρηστικές κατασκευές (βόμβες μολότοφ) και υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των αυτοσχέδιων αυτών μηχανισμών. Ενημερώθηκαν άμεσα οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες επελήφθησαν του περιστατικού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, καθώς πρόκειται για τέλεση αξιόποινης πράξης», ενημερώνει το ΑΠΘ στη σχετική ανακοίνωση.

