Εντυπωσιακά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε ο Καλούστ Παραγκαμιάν για τη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στο Ηράκλειο. Όπως υπολόγισε από μετρήσεις στον εξωτερικό χώρο του εργαστηρίου του, η ποσότητα σκόνης που κάλυψε την πόλη έφτασε τα 21 κιλά ανά στρέμμα. Η εικόνα της σκόνης σε μεγέθυνση προκαλεί επίσης εντύπωση, αποτυπώνοντας το μέγεθος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, σύμφωνα με τη NeaKriti.

Στην εκτίμηση ότι στην περιοχή του Ηρακλείου κατατέθηκαν περίπου 21 κιλά σκόνης ανά στρέμμα, προχώρησε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας, κ. Καλούστ Παραγκαμιάν, με αφορμή την εντυπωσιακή συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης που σημειώθηκε χθες Κυριακή (26/5) στην Κρήτη, προκαλώντας εικόνες που θύμιζαν έρημο.

Το εύρημα προέκυψε έπειτα από προσπάθεια καθαρισμού στον εξωτερικό χώρο του εργαστηρίου, λίγες μόνο ώρες μετά την κορύφωση του φαινομένου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ίδιος, καθαρίζοντας μια επιφάνεια 12 τετραγωνικών μέτρων, συγκεντρώθηκε ποσότητα σκόνης που έφτανε τα 250 γραμμάρια.

Αξιοσημείωτη είναι και η εικόνα της σκόνης στο στερεοσκόπιο, όπου διακρίνονται οι μικροδομές της σε μεγέθυνση, καταδεικνύοντας το μέγεθος της ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης.

Ανάρτηση Καλούστ Παραγκαμιάν:

«Σκουπίζοντας τα πλακάκια έξω από το εργαστήριο, σε μια έκταση 12 τ.μ. μαζέψαμε σκόνη που ζύγιζε 250 γραμμάρια! Αυτό σημαίνει ότι χθες στο Ηράκλειο έπεσαν λίγο-πολύ 21 κιλά σκόνης ανά στρέμμα!

Στη φωτό η σκόνη μεγεθυμένη κατά 45 φορές σε στερεοσκόπιο».

Πηγή: skai.gr

