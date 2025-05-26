Η Ροζίνα Μηνακάκη, Αντιπρόεδρος Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, η Αγγελίνα Ζάβρα, Ταμίας του Συλλόγου και η πρώην πρόεδρος, Μαργαρίτα Πλαγάκη μιλούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το μουσικό σχολείο στη Σπάρτη.

Δείτε τι απαντά ο Δήμαρχος Σπάρτης, Μιχάλης Βακαλόπουλος στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»:

Ο σύλλογος παρουσίασε τον Δεκέμβριο του 2024, στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης, τα σοβαρά προβλήματα που υποβαθμίζουν τη λειτουργία του σχολείου και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν τα εξής:

Επικίνδυνες και ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις: Οι αίθουσες διδασκαλίας εμφανίζουν διαρροές, πτώσεις σοβάδων και σοβαρές φθορές, δημιουργώντας συνθήκες επικίνδυνες για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Ανενεργή ενεργειακή αυτονομία: Παρά την ύπαρξη υποδομών, το σχολείο δεν διαθέτει λειτουργική ενεργειακή αυτονομία, στερώντας πολύτιμους πόρους. Προβληματική διαδικτυακή σύνδεση: Η ανεπαρκής συνδεσιμότητα εμποδίζει τη διεξαγωγή μαθημάτων πληροφορικής και τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η πλειοψηφία των συμβούλων τάχθηκε υπέρ όλων των αιτημάτων του Συλλόγου, προτείνοντας άμεσες επιδιορθώσεις όπου αυτό είναι εφικτό, μία πρόταση για την οποία δεσμεύτηκε ενώπιον όλων και ο κύριος Δήμαρχος. Συνεχίζοντας την ομιλία του, δεσμεύτηκε επίσης και για την οριστική επίλυση του κτιριακού προβλήματος αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Έθεσε δε, ως προτεραιότητά του την ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών του σχολείου. Σήμερα μερικούς μήνες μετά ο σύλλογος αναφέρει πως δεν έχει γίνει τίποτα και τα προβλήματα παραμένουν. Μάλιστα λίγες μέρες μετά τη συνεδρίαση, ο Δήμαρχος τους ανέφερε πως θα εκταμιεύσει 50.000 ευρώ για τα θέματα του Σχολείου, αλλά μέχρι και σήμερα αυτά τα λεφτά δεν έχουν δοθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.