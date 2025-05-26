Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η τροχαία τη Δευτέρα έπειτα από πρόσκρουση φορτηγού σε κολώνα της ΔΕΔΔΗΕ.

Το ατύχημα έγινε στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Καραολή Δημητρίου.

Οι εκτροπές είναι στην 25ης Μαρτίου και Ρέπουλη και στην Καραολή Δημητρίου και Ερμού.

Το περιστατικό

Σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ στο Κερατσίνι έπεσε λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα ένα βυτιοφόρο φορτηγό.

Σύμφωνα με αυτόπτες, στο σημείο ο δρόμος είναι ανηφορικός και το φορτηγό «κόλλησε» με συνέπεια να συρθεί πίσω και να πέσει στην κολώνα, την οποία σχεδόν έσπασε στη βάση της. Στην περιοχή έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής, καθώς και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ που διέκοψε την ηλεκτροδότηση, ώστε να μην υπάρχει ρεύμα σε περίπτωση που πέσουν καλώδια ή η κολώνα. Ταυτόχρονα, αστυνομικοί έκλεισαν το συγκεκριμένο τμήμα των οδών 25ης Μαρτίου και Καραολή και Δημητρίου, καθώς και σημεία των Ερμού και Ρεπούλη.

Το έργο της απομάκρυνσης του φορτηγού είναι δύσκολο και μέχρι τις 18.30 δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί καθώς εκφράζονται φόβοι για τη στατικότητα της κολώνας.

