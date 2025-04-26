Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια την Πρωτομαγιά

Τη συμμέτοχη τους στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της Πρωτομαγιάς ανακοίνωσαν οι ναυτεργάτες.

Η απεργία, που καλύπτει όλες τις κατηγορίες πλοίων, θα διαρκέσει από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης έως τις 12:00 το βράδυ της Πέμπτης.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), που διοργανώνει την κινητοποίηση, καταγγέλλει παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων στον κλάδο και καλεί σε άμεσες παρεμβάσεις για την προστασία των ναυτεργατών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΝΟ:

«Η Διοίκηση της Ομοσπονδία μας τιμώντας τους αγώνες των Εργαζομένων και των Ναυτεργατών για την Εργατική Πρωτομαγιά και αναγνωρίζοντας το διαχρονικό μήνυμα του Σικάγο του 1886, αποφάσισε, την συμμετοχή της στην πανελλαδική – πανεργατική 24ωρη απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, που προκήρυξε η ΓΣΕΕ στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την Πρωτομαγιά 2025, η οποία αρχίζει την 00.01 ώρα της 1-5-2025, ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 24.00 της ίδιας ημέρας.

Οι Ναυτεργάτες για άλλη μια φορά αποτίουν και φέτος φόρο τιμής, σεβασμού και μνήμης στην εμβληματική ημέρα που άλλαξε στην κυριολεξία τον ρου της ιστορίας και είναι ταυτισμένη και συνυφασμένη με τους πολύμορφους αγώνες όλων των Εργαζομένων στην Χώρα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε όλα τα μήκη και πλάτη της υδρογείου οι Εργαζόμενοι ενώνουν και πάλι τη φωνή τους διατρανώνοντας την αλληλεγγύη, την αποφασιστικότητα και την αμετάκλητη απόφασή τους να εξακολουθήσουν να παλεύουν για έναν καλύτερο κόσμο, για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία με προμετωπίδα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την αξιοπρέπεια στην εργασία, συνεχίζει και εντείνει τον αγώνα της προτάσσοντας, μεταξύ των άλλων, την απορρόφηση όλων των ανέργων συναδέλφων, την εξάλειψη της μαύρης ανασφάλιστης εργασίας, την εφαρμογή των ΣΣΕ και της νομοθεσίας και την υπογραφή νέων Συμβάσεων σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, την άμεση κατάργηση όλων των αντεργατικών διατάξεων με τις οποίες και καταστρατηγούνται στην κυριολεξία και τα ίδια τα θεμελιώδη συνδικαλιστικά μας δικαιώματα.

Πρέπει επιτέλους να τεθεί φραγμός στη συνεχή παραβίαση των νόμιμων ωραρίων και ορίων απασχόλησης των Ναυτεργατών, να καταργηθούν άμεσα οι μειωμένες οργανικές συνθέσεις και να καθιερωθούν νέες που να ανταποκρίνονται πραγματικά στις σύγχρονες ανάγκες.

Επιβεβλημένη και άμεση είναι επίσης η αναβάθμιση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και η ανακούφιση των συνταξιούχων συναδέλφων μας από τις αλλεπάλληλες περικοπές των κυρίων και επικουρικών συντάξεων τους με τη διασφάλιση των εφάπαξ και την απρόσκοπτη και έγκαιρη καταβολή τους.

Η διατήρηση και αναβάθμιση του Δημόσιου Χαρακτήρα και της Δωρεάν Ναυτικής Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης αποτελεί αιχμή του δόρατος των διεκδικήσεων της Ομοσπονδίας μας η οποία έχει και θέσεις και προτάσεις που ανταποκρίνονται στις διεθνείς αλματώδεις τεχνολογικές εξελίξεις και απαιτήσεις που διαμορφώνονται από τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της Ναυτιλίας (απανθρακοποίηση, δίκαιη μετάβαση κ.λπ.) και ενισχύουν ακόμα περισσότερο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Ελλήνων Ναυτικών στο διεθνές στερέωμα».

Πηγή: skai.gr

