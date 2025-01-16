Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη μοιραία νύχτα στη Λεωφόρο Σούδας στα Χανιά και τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί στον 45χρονο, ο οποίος προκάλεσε λίγο αργότερα θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 22χρονο.

Όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο Θεοδόσης Πάνου, έχει ζητηθεί άρση απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών και για τους αστυνομικούς και για τον άνθρωπο που προκάλεσε το δυστύχημα, βυθίζοντας μια ολόκληρη οικογένεια στο πένθος. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν κάποιες φήμες ότι έχουν χτυπήσει κάποια τηλέφωνα την ώρα του ελέγχου και επίσης ότι υπήρξαν κάποιες περίεργες συμπεριφορές από τους συνεπιβαίνοντες στο αυτοκίνητο του συγκεκριμένου.

