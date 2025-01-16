Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη μοιραία νύχτα στη Λεωφόρο Σούδας στα Χανιά και τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί στον 45χρονο, ο οποίος προκάλεσε λίγο αργότερα θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 22χρονο.
Όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο Θεοδόσης Πάνου, έχει ζητηθεί άρση απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών και για τους αστυνομικούς και για τον άνθρωπο που προκάλεσε το δυστύχημα, βυθίζοντας μια ολόκληρη οικογένεια στο πένθος. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν κάποιες φήμες ότι έχουν χτυπήσει κάποια τηλέφωνα την ώρα του ελέγχου και επίσης ότι υπήρξαν κάποιες περίεργες συμπεριφορές από τους συνεπιβαίνοντες στο αυτοκίνητο του συγκεκριμένου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.