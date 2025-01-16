Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φονικό τροχαίο στα Χανιά: Φήμες για τηλεφώνημα την ώρα του ελέγχου του 45χρονου για να μη συλληφθεί - Δείτε βίντεο

Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες αποκαλύψεις για τη μοιραία νύχτα στη Λεωφόρο Σούδας και τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί στον 45χρονο

τροχαίο Χανιά

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη μοιραία νύχτα στη Λεωφόρο Σούδας στα Χανιά και τον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί στον 45χρονο, ο οποίος προκάλεσε λίγο αργότερα θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 22χρονο.

Όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο Θεοδόσης Πάνου, έχει ζητηθεί άρση απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών και για τους αστυνομικούς και για τον άνθρωπο που προκάλεσε το δυστύχημα, βυθίζοντας μια ολόκληρη οικογένεια στο πένθος. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν κάποιες φήμες ότι έχουν χτυπήσει κάποια τηλέφωνα την ώρα του ελέγχου και επίσης ότι υπήρξαν κάποιες περίεργες συμπεριφορές από τους συνεπιβαίνοντες στο αυτοκίνητο του συγκεκριμένου. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο Χανιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark