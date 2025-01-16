Πηγές υπουργείου Υγείας: Δεν υπήρξε πτώση αλλά βλάβη στο ασανσέρ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»

Δεν υπήρξε πτώση αλλά βλάβη στο ασανσέρ του νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», αναφέρουν πηγές από το υπουργείο Υγείας, σημειώνοντας πως ο ανελκυστήρας σταμάτησε και η επιβαίνουσα εξήλθε με ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του υπουργείου, η τελευταία συντήρηση όλων των ανελκυστήρων έγινε 7 και 8 Ιανουαρίου 2025 χωρίς ευρήματα.

Η καταγγελία

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν νωρίτερα, μια ειδικευόμενη γιατρό χτες, κατά τη διάρκεια της βάρδια της, μπήκε στο ασανσέρ του 7ου ορόφου και είχε μια ελεύθερη πτώση μέχρι το ενδιάμεσο του 3ου και 2ου ορόφου.

Ο ανελκυστήρας σταμάτησε και η ίδια κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της, βγαίνοντας και μπουσουλώντας προς ένα κενό που υπήρχε ανάμεσα στους ορόφους.

Επίσης, καταγγέλθηκε πως όταν προσπάθησε η γιατρός να γνωστοποιήσει το περιστατικό βρήκε εμπόδια από τη διοίκηση.

Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παναγιώτης Παπανικολάου, γενικός γραμματέας Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ):

"Τις πρώτες πρωινές ώρες (2 πμ) της Τετάρτης 15/1/25 ανελκυστήρας στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» παρουσίασε σοβαρή δυσλειτουργία. Επέβαινε εφημερεύουσα ειδικευόμενη γιατρός του νοσοκομείου που μπήκε στον ανελκυστήρα στον 7ο όροφο (όπου και τα δωμάτια εφημερευόντων) επειδή είχε κληθεί για περιστατικό. Ο ανελκυστήρας έκανε «βουτιά» και σταμάτησε απότομα μεταξύ 3ου και 2ου ορόφου. Ευτυχώς η συνάδελφος δεν τραυματίστηκε. Επίσης δεν εγκλωβίστηκε καθώς η θύρα του ανελκυστήρα άνοιξε και η γιατρός βγήκε όπως – όπως.

Σημειώνεται πως ο ανελκυστήρας αυτός χρησιμοποιείται καθημερινά από το προσωπικό του νοσοκομείου αλλά συχνά και για την μεταφορά ασθενών, ακόμα και νεογνών σε θερμοκοιτίδες, βαρέως πασχόντων διασωληνωμένων παιδιών κλπ.

Από την πρώτη στιγμή η διοίκηση του νοσοκομείου προσπαθεί να αποσιωπήσει το συμβάν με διάφορες μεθοδεύσεις : την αναφορά της γιατρού το επόμενο πρωί δεν την δέχθηκαν οι υπηρεσιακοί αρμόδιοι του νοσοκομείου λέγοντας πως … «χρειάζεται υπογραφή του διευθυντή της γιατρού» ( ; ), ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου δήλωνε «δεν χρειάζονται γραπτές αναφορές, αυτά θα τα λύσουμε εσωτερικά και προφορικά» ( ; ; ) κλπ, κλπ …

Απαιτούμε από την (ενιαία) διοίκηση του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» - «Αγλαΐα Κυριακού» να σταματήσει ΑΜΕΣΩΣ αυτές τις γελοίες προσπάθειες συγκάλυψης και αποσιώπησης. Να ενημερώσει δημόσια και υπεύθυνα ποια η κατάσταση συντήρησης του ανελκυστήρα και ποια ιδιωτική εταιρεία συντήρησης την έχει αναλάβει. Να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες συντήρησης - επισκευής των ανελκυστήρων ώστε να μην κινδυνεύουν γιατροί, λοιποί υγειονομικοί και ασθενείς.

Αν η διοίκηση του νοσοκομείου δεν πράξει σήμερα κιόλας το παραπάνω αυτονόητο, η διοίκηση της 1ης ΥΠΕ και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας οφείλουν άμεσα να παρέμβουν και να απαντήσουν αυτά τα ερωτήματα".

