Κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Εκτός Αντιτρομοκρατικής μετά από 25 χρόνια ο διοικητής

Εκτός Αντιτρομοκρατικής αναμένεται να βρεθεί έπειτα από 25 χρόνια ο διοικητής της υπηρεσίας Ελευθέριος Χαρδαλιάς, ο οποίος θα μετατεθεί σε άλλη υπηρεσία. Η μετάθεση του μακροβιότερου αξιωματικού της ΕΛΑΣ στη θέση του διοικητή της αντιτρομοκρατικής αποτέλεσε έκπληξη στις τάξεις της αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη θέση του ως διοικητής της αντιτρομοκρατικής, θα αναλάβει ο Μιλτιάδης Σιαφής, ο οποίος είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών.

Παράλληλα, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

Πασχάλης Συριτούδης , ως Υπαρχηγός,

Παναγιώτης Πούπουζας, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος,

Γεώργιος Παπαδόπουλος, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος,

Χαράλαμπος Καλόγηρος, ως Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Μετά την κρίση των αντιστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία με τους υποστρατήγους.

Συγκεκριμένα το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων, υπό την προεδρία του αρχηγού της ΕΛΑΣ, αντιστρατήγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή ενός αντιστρατήγου του Στρατού Ξηράς και ενός αντιστρατήγου της Ελληνικής Αστυνομίας, έκρινε τους 26 υποστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας (25 Γενικών Καθηκόντων και 1 Ειδικών Καθηκόντων).

Ειδικότερα:

Έκρινε προακτέους στο βαθμό του αντιστρατήγου, για κάλυψη τριών κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω υποστράτηγους Γενικών Καθηκόντων:

Πούπουζα Παναγιώτη

Παπαδόπουλο Γεώργιο

Καλόγηρο Χαράλαμπο

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω υποστρατήγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων:

Σκούρα Ιωάννη

Σπυριδάκη Νικόλαο

Σταγάκη Μαρίνο

Παυλόπουλο Πέτρο

Μανώλη Ευάγγελο

Aξιοτόπουλο Ηλία

Νικολακόπουλο Σωτήριο

Ντουΐτση Φώτιο

Τζήμα Γεώργιο

Λάσκο Σπυρίδωνα

Θάνο Λουκά

Σεβδυνίδη Μιχαήλ

Μπαδέκα Αθανάσιο (Υγειονομικό- Ιατρό)

Έκρινε, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, τους κατωτέρω 10 υποστρατήγους Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα ημέρες:

Μανούρα Χρήστο

Μπακόλα Δημήτριο

Βασιλείου Γεώργιο

Καραμανλή Ιωάννη

Κολλίντζα Παναγιώτη

Καρανάσιο Θωμά

Μπαρμπούτη Αριστείδη

Κωστάζο Πρωτοσίλαο

Τσαπικούνη Ανδρέα

Θερμογιάννη Παναγιώτα

Πηγή: skai.gr

