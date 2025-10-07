Με μία τεράστια τρύπα δίπλα στα σπίτια τους ξύπνησαν σήμερα το πρωί οι κάτοικοι των Φυτειών, στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με το aixmi-news, ο κρατήρας προκλήθηκε από μια επικίνδυνη καθίζηση τους εδάφους μέσα στο χωριό.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες στο σημείο βρίσκεται προσωπικό του δήμου με αιρετούς και αναμένεται τεχνικό κλιμάκιο για να εκτιμήσει την κατάσταση.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή: skai.gr

