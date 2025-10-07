Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τεράστιος κρατήρας δίπλα στα σπίτια σε χωριό της Αιτωλοακαρνανίας - Δείτε φωτογραφίες  

Σαν από θαύμα στέκουν όρθια όλα τα σπίτια στις Φυτείες – Άφωνοι οι κάτοικοι - Αναμένεται τεχνικό κλιμάκιο για να εκτιμήσει την κατάσταση

φυτειες

Με μία τεράστια τρύπα δίπλα στα σπίτια τους ξύπνησαν σήμερα το πρωί οι κάτοικοι των Φυτειών, στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας

Σύμφωνα με το aixmi-news, ο κρατήρας προκλήθηκε από  μια επικίνδυνη καθίζηση τους εδάφους μέσα στο χωριό.

φυτειες

Από τις πρώτες πρωινές ώρες στο σημείο βρίσκεται προσωπικό του δήμου με αιρετούς και αναμένεται τεχνικό κλιμάκιο για να εκτιμήσει την κατάσταση.

Δείτε φωτογραφίες

φυτειες

φυτειες

φυτειες

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αιτωλοακαρνανία χωριό
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark