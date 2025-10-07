Λογαριασμός
Έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη στο «Αττικόν» και υπέστη αλλεργικό επεισόδιο – Δυο συλλήψεις

Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης καθώς κατατέθηκε μήνυση από τον πατέρα της 22χρονης ενώ χορηγήθηκε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση

«Αττικόν»: Έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη και υπέστη αλλεργικό επεισόδιο


Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» στο Χαϊδάρι όταν δύο νοσηλεύτριες χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη νοσηλευόμενη με αποτέλεσμα να υποστεί αλλεργική αντίδραση.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το επεισόδιο, που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία, σημειώθηκε την Κυριακή το βράδυ στη μονάδα βραχείας νοσηλείας όπου νοσηλευόταν η 22χρονη. Οι δύο νοσηλεύτριες ηλικίας 55 και 48 ετών της χορήγησαν αντιβιοτικό το οποίο δεν έπρεπε να χορηγηθεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί αλλεργικό επεισόδιο.



Ευτυχώς, αμέσως κινητοποιήθηκε το ιατρικό προσωπικό και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα ενώ λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο έφτασαν αστυνομικοί όπου και συνέλαβαν τις δύο νοσηλεύτριες.

Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης καθώς κατατέθηκε μήνυση από την πλευρά του πατέρα της 22χρονης ενώ χορηγήθηκε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση στην 22χρονη.

Οι δύο κατηγορούμενες τη Δευτέρα το πρωί αφέθηκαν ελεύθερες κατόπιν προφορικής εντολής Εισαγγελέα.
