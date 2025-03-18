Του Μάκη Συνοδινού

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Πανδοσίας στα Πατήσια.

Άγνωστος με την απειλή όπλου αφαίρεσε χρήματα και τράπηκε σε φυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό ήταν περίπου 3-4000 ευρώ. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί όπου πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και σύλληψη του

Πηγή: skai.gr

