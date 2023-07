Κώτσηρας για Παναγία Σουμελά: Θετική εξέλιξη η άδεια από την Τουρκία για Θεία Λειτουργία τον Δεκαπενταύγουστο Ελλάδα 19:16, 25.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Νωρίτερα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοίνωσε ότι θα τελεστεί κανονικά η Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά τον Δεκαπενταύγουστο