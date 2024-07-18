Την αποτελεσματικότητα των μέτρων που υιοθέτησε η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την παράνομη τοποθέτηση ομπρελών και τραπεζοκαθισμάτων στις ελληνικές παραλίες προβάλλει το ευρωπαϊκό δίκτυο Euronews, τονίζοντας ότι οι νέοι κανόνες σε συνδυασμό με τη χρήση drones και μιας ψηφιακής εφαρμογής καταγγελιών έχουν συμβάλλει στην αντιμετώπιση, σε μεγάλο βαθμό, του φαινομένου.

«Οι ελληνικές παραλίες που είναι καλυμμένες με ξαπλώστρες γίνονται όλο και πιο σπάνιο θέαμα, καθώς τα drones περιπολούν για την επιβολή των νέων κανόνων», σημειώνει το ευρωπαϊκό δίκτυο, υπογραμμίζοντας ότι στο στόχαστρο μπαίνουν εστιατόρια, μπαρ και εταιρείες ενοικίασης που δεν διαθέτουν άδεια για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην παραλία.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίζουν τα καταστήματα που τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα πολύ κοντά στη θάλασσα, καθώς οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον τέσσερα μέτρα από την ακτή, σύμφωνα με τη νομοθεσία που θεσπίστηκε τον Μάρτιο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σημειώνει το Euronews. Και τονίζει ότι οι ενοικιαζόμενες καρέκλες δεν επιτρέπονται πλέον σε παραλίες με πλάτος μικρότερο των τεσσάρων μέτρων.

Στη μάχη να ξαναγίνουν οι παραλίες προσβάσιμες σε όλους, σύμφωνα με το Euronews, μεγάλη είναι η συμβολή των πολιτών, οι οποίοι μέσω της εφαρμογής My Coast, έχουν τη δυνατότητα να καταγγείλουν παραβάσεις, ενώ η ίδια η εφαρμογή απαριθμεί τα νόμιμα καταστήματα.

Ενδεικτικό της αποτελεσματικότητας όλων αυτών των μέτρων, αναφέρει το Euronews, είναι ότι νωρίτερα αυτόν τον μήνα ελήφθησαν πάνω από 1.000 καταγγελίες με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα ύψους άνω των 350.000 ευρώ για παραβάσεις σε μόλις πέντε ημέρες.

Το Euronews επικαλείται και τη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη ότι «στόχος της κυβέρνησης είναι να προστατεύει αφενός το περιβάλλον και το δικαίωμα των πολιτών στην ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία και αφετέρου να διαφυλάξει το τουριστικό προϊόν της χώρας καθώς και την υγιή επιχειρηματικότητα που εκπροσωπούν οι επιχειρηματίες που κάνουν σωστά τη δουλειά τους».

Το ευρωπαϊκό δίκτυο σημειώνει επίσης ότι οι πρόσφατοι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε 14 ελληνικές παραλίες, κυρίως στη θωράκιση εκείνων που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές «Natura».

Και καταλήγει ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει το ζήτημα του υπερτουρισμού, καθώς εξετάζει επιπλέον μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών που θα τεθούν στα κρουαζιερόπλοια που ελλιμενίζονται στα δημοφιλή ελληνικά νησιά της Μυκόνου και της Σαντορίνης από το 2025.

